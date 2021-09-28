Kocaeli'de aranan 23 hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de haklarında çeşitli hapis cezaları bulunan hükümlülere yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması ile benzeri suçlardan aranan, haklarında 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.