Kocaeli'de aranan 23 hükümlü yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de aranan 23 hükümlü yakalandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de aranan 23 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de haklarında çeşitli hapis cezaları bulunan hükümlülere yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de haklarında çeşitli hapis cezaları bulunan hükümlülere yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması ile benzeri suçlardan aranan, haklarında 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de aranan 23 hükümlü yakalandı

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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