Kocaeli'de aranan 22 hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de aranan 22 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan 22 hükümlü yakalandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit, silahla yağma, uyuşturucu madde ticareti ve benzeri suçlardan aranan, haklarında hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 22 hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title