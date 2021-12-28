Kocaeli'de aranan 22 hükümlü yakalandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit, silahla yağma, uyuşturucu madde ticareti ve benzeri suçlardan aranan, haklarında hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 22 hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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