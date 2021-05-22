Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.Y. (30) ile "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.Ö'nün (53) kentte olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanan O.Y. ve E.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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