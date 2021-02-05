Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı

05.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:14
Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.U. ile "iş yerinde ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Ş.P. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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