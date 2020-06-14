Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı
14.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:30

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranan K.E. (23) ve F.E'nin (25) Körfez ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan firari hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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