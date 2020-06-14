Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
14.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:30
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranan K.E. (23) ve F.E'nin (25) Körfez ilçesinde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan firari hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA