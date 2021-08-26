Kocaeli'de aranan 16 hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan 16 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan 16 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "yağma", "tehdit" gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 21 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, firari 16 hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlülerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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