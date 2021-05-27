Kocaeli'de aranan 15 hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan 15 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan 15 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık, yaralama, silahla yaralama, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde satın alma, bulundurma veya kullanma" gibi suçlarından aranan ve haklarında 1 ila 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, firari 15 hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlülerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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