Kocaeli'de araması olan 22 kişi yakalandı Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla 75 ekip ve 269 personelin katılımıyla kent genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları ağırlıklı olmak üzere, çocuğun cinsel istismarı, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahtekarlık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 5 yıl ağır hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: AA