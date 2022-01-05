Kocaeli'de araçta 77 sikke ve Meryem Ana figürlü heykel ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 77 bronz sikke ve Meryem Ana figürlü heykel ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Helenistik ve Yunan dönemlerine ait 77 bronz sikke ve Meryem Ana figürlü heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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