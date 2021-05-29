Kocaeli'de araçlarında tarihi eser ele geçirilen 2 kişiye adli işlem uygulandı
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Kocaeli'de araçlarında tarihi eser ele geçirilen 2 kişiye adli işlem uygulandı

Kocaeli'de araçlarında tarihi eser ele geçirilen 2 kişiye adli işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde içinde bulundukları araçta 15 parça tarihi eser ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde içinde bulundukları araçta 15 parça tarihi eser ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dereköy Mahallesinde yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 15 parça tarihi eser ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler M.Y. ve H.E. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği adli işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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