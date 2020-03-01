Kocaeli'de araçlardan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de araçlardan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 11 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

01.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:02
Kocaeli'de araçlardan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

'de 11 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, , ve Çayırova ilçelerindeki 11 otomobilden yapılan hırsızlıkları, R.P, M.K, A.P. ve H.H.P'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Bursa'da da bir gasp olayına da karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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