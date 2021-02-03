Kocaeli'de araçlara zarar veren şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçlara zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak'ta park halindeki araçlara tekme atmak suretiyle, dikiz aynasını kırarak ve benzeri şekillerde zarar verildiğini tespit etti.

Yapılan çalışmada araçlara zarar veren şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüpheli A.A, İzmit Otogarı'ndan otobüse bineceği esnada yakalandı.

Uyuşturucu madde kullanımı ve hayvan hırsızlığı suçlarından 6 kaydı bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız