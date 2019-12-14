Kocaeli'de aracında 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de aracında 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

14.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:36
Kocaeli'de aracında 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı

'nun geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Sürdürülen teknik çalışmanın ardından aracın plakasını belirleyen ekipler, hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 70 paket halinde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.S. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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