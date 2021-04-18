Kocaeli'de araç kiralama firmasından çalınan otomobil İstanbul'da bulundu
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Kocaeli'de araç kiralama firmasından çalınan otomobil İstanbul'da bulundu

Kocaeli'de araç kiralama firmasından çalınan otomobil İstanbul'da bulundu
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'de araç kiralama firmasından çalınan otomobil İstanbul'da bulunarak sahibine teslim edildi.

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Her şey son bir yılda oldu! İşte İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe

Kocaeli'de araç kiralama firmasından çalınan otomobil İstanbul'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesindeki araç kiralama firmasından bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çalıntı aracı İstanbul Büyükçekmece ilçesinde bulan polis, işlemlerin ardından otomobili ruhsat sahibine teslim etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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