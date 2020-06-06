Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Kocaeli'nin Derince ilçesinde beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi Nazlı Sokak'ta bulunan beş katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA