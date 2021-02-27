Son dakika haberleri! Apartmanın bodrum katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
27.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:37
Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ogün Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçlerince çevrede önlem alınırken, dumandan etkilenen apartman sakinlerinden bir kişiye ambulansta müdahale edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş