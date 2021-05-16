Son dakika haberleri... Apartmanın 5. katındaki daireye balkondan giren itfaiye gaz sızıntısını önledi
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Son dakika haberleri... Apartmanın 5. katındaki daireye balkondan giren itfaiye gaz sızıntısını önledi

Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yoğun gaz kokusu gelen daireye balkondan giren itfaiye ekipleri sızıntıyı önledi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yoğun gaz kokusu gelen daireye balkondan giren itfaiye ekipleri sızıntıyı önledi.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanda yoğun gaz kokusu alan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiyenin yanı sıra polis, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kokunun binanın beşinci katındaki daireden geldiğini tespit etti.

Ev sahibinin İzmir'de olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkona ulaşarak daireye girdi.

Gaz sızıntısının açık unutulan mutfak tüpünden kaynaklandığını belirleyen ekipler, evi havalandırarak gazı tahliye etti.

Son dakika haberleri... Apartmanın 5. katındaki daireye balkondan giren itfaiye gaz sızıntısını önledi
Son dakika haberleri... Apartmanın 5. katındaki daireye balkondan giren itfaiye gaz sızıntısını önledi
Son dakika haberleri... Apartmanın 5. katındaki daireye balkondan giren itfaiye gaz sızıntısını önledi
Son dakika haberleri... Apartmanın 5. katındaki daireye balkondan giren itfaiye gaz sızıntısını önledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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