Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sultanorhan Mahallesi 1144 Sokak'ta 5 katlı apartmanın birinci katında Y.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal