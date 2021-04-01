Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultanorhan Mahallesi 1144 Sokak'ta 5 katlı apartmanın birinci katında Y.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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