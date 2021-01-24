Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

24.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:24
Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Sultan Orhan Mahallesi 1112 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede mutfak aspiratöründen kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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