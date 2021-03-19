Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

19.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:19
Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi 2161 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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