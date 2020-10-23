Kocaeli'de antik Mısır dönemine ait tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
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Kocaeli'de antik Mısır dönemine ait tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

23.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:48
Kocaeli'de antik Mısır dönemine ait tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kocaeli'de, antik Mısır dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, antik Mısır dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca "tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele" kapsamında İzmit ilçesi Sepetçiler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, antik Mısır dönemine ait tanrı ve tanrıçayı simgeleyen 2 mozaik mask heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G. ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

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