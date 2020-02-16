Kocaeli'de annesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı
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Kocaeli'de annesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde annesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

16.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:04
Kocaeli'de annesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

'nin ilçesinde annesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Balaban köyünde, önceki gün av tüfeğiyle annesi Fatma D'yi (64) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan E.D'nin (30) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kandıra Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan E.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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