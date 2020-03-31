Kocaeli'de anneler evlerinde sağlık çalışanlarına siperlik üretiyor Kocaeli'de ev hanımları, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sağlık çalışanları için evlerinde siperlik üretiyor.

Kocaeli'de ev hanımları, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sağlık çalışanları için evlerinde siperlik üretiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarına bir destek de Kocaelili annelerden geldi. "Kocaeli Anne Şehir" projesinin katılımcısı Gebzeli Habibe Çırak, sağlık çalışanları için siperlik dikmeye başladı. Evinde çocuklarının da yardımıyla siperlik üretimine devam eden Çırak, dikiş bilen diğer annelere de meydan okudu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise sağlık çalışanları için evlerinde siperlik üretecek kadınlara malzeme desteği vereceğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarına destek olmak için üretime başladığını söyleyen Habibe Çırak, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte bizim elimizden sadece evde oturmaktan başka bir iş gelmiyordu. Ama sağlık çalışanlarını gece gündüz bizler için çalışıyor. Sağlık çalışanları o şekilde çalışırken ben evimde boş boş oturmazdım. Dikiş nakış işleri elimden geliyordu. Kızımla birlikte sağlık çalışanlarımız için siperlik dikmeye başladık" dedi.

Bu süreçte birlik beraberliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Çırak, "Ülkemizin her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacı var. Bu zorlu günleri hep beraber atlatacağız. Herkes gerekli olan tedbirleri alıp uyarılara dikkat edecek. Ama kimse evinde boş boş oturmamalı. Ben kızımla birlikte sağlık çalışanlarımız için çalışıyorum. Dikiş bilen tüm annelerimizi, kadınlarımızı, sağlık çalışanlarına destek olmaya çağırıyorum. Bu konuda becerisi olanlara da meydan okuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Gebzeli Habibe Çırak'ın çağrısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sağlık çalışanları için evlerinde siperlik üretecek kadınlara malzeme desteği vereceğini duyurdu. Siperlik yapımında destek olmak isteyen vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak projeye katılabilir. - KOCAELİ

Kaynak: İHA