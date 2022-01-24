Kocaeli'de, Ankara yönünde araç trafiğine kapatılan yollar açıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu-Gerede otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmasının ardından, Ankara istikametinde durdurulan trafik akışının yeniden sağlandığını bildirdi.

GEREDE, BOLU (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu- Gerede otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmasının ardından, Ankara istikametinde durdurulan trafik akışının yeniden sağlandığını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Bolu-Gerede bölgesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle geçici süre durdurulan araç trafiği yapılan özverili çalışmalar sonucu trafiğe açılmıştır. Dikkatli ve tedbirli olunmasını rica eder, hayırlı yolculuklar dilerim." ifadelerini kullandı.