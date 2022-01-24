Kocaeli'de, Ankara yönünde araç trafiğine kapatılan yollar açıldı - Haberler
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Kocaeli'de, Ankara yönünde araç trafiğine kapatılan yollar açıldı

Kocaeli'de, Ankara yönünde araç trafiğine kapatılan yollar açıldı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu-Gerede otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmasının ardından, Ankara istikametinde durdurulan trafik akışının yeniden sağlandığını bildirdi.

GEREDE, BOLU (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu- Gerede otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmasının ardından, Ankara istikametinde durdurulan trafik akışının yeniden sağlandığını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Bolu-Gerede bölgesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle geçici süre durdurulan araç trafiği yapılan özverili çalışmalar sonucu trafiğe açılmıştır. Dikkatli ve tedbirli olunmasını rica eder, hayırlı yolculuklar dilerim." ifadelerini kullandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Gerede, Ankara, Bolu, Güncel, Haber

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