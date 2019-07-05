Kocaeli'de aniden çöken yolda derin çukur oluştu

Önlem alınan yol trafiğe kapatıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işlek caddelerin birinden geçen yol çöktü. Derin bir çukur oluşan yolu kapatan yetkiler, çukurun etrafında güvenlik önlemi aldı.

Olay sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalı Yolu Caddesi üzerinden geçen yolun orta kısmı bilinmeyen bir anda çöktü. Çökme sonrasında yolun ortasında 2 metre genişliğinde 2 metre derinlikte çukur oluştu. Çökme sonrasında çukuru fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye yetkilileri, etrafında güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Çökmenin nedenini tespit edilmesi ve yolun onarılması için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA