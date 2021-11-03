Kocaeli'de altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Kocaeli'de altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan İşçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Birlik Sokak mevkisinde yürütülen altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada belden aşağısı toprağın altında kalan işçi Metin Y'nin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, kurtarma çalışması sırasında serum takarak müdahale ettiği işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırılan Metin Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'de altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'de altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'de altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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