Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Evler Mahallesi mevkisinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patlaması üzerine olay yerine İZGAZ ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner