Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
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Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2.33 promil alkollü sürücünün, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2.33 promil alkollü sürücünün, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.

Deniz Mahallesi'nde, D-100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erkan Ö, kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarptı.

Denetim yaptığı sırada aracın çarptığı polis memuru Halit Yeşil ile otomobillerde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Polis merkezine götürülen sürücü Erkan Ö'nün ise 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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