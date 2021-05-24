Son dakika haberi: Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2.33 promil alkollü sürücünün, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.