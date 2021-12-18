Kocaeli'de alkol satışı ve sunumu yapan 313 iş yeri denetlendi - Haberler
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Kocaeli'de alkol satışı ve sunumu yapan 313 iş yeri denetlendi

Kocaeli'de alkol satışı ve sunumu yapan 313 iş yeri denetlendi
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de alkol satışı ve sunumu yapan 313 iş yeri denetlendi, 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de alkol satışı ve sunumu yapan 313 iş yeri denetlendi, 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince sahte içki nedeniyle yaşanan ölüm olaylarının artması, yılbaşı öncesi piyasadaki sahte/kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kentte alkollü içki satışı ve sunumu yapılan 313 iş yerini denetleyen ekipler, 590 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 1 iş yerinde 58 paket içi tütün doldurulmuş makaron ile 9 şişe etil alkol, üst aramalarında ise 1 ruhsatsız tabanca ve 1,93 gram uyuşturucu madde ele geçiren polis ekipleri, 3 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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