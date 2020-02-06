Kocaeli'de akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit Körfez Sanayi Sitesi'nde, otomobilden akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayla ilgili şüpheli E.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.