Kocaeli'de akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

06.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:44
Kocaeli'de akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

'nin ilçesinde otomobilden akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Körfez Sanayi Sitesi'nde, otomobilden akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayla ilgili şüpheli E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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