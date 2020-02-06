Kocaeli'de akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden akü hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden akü hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit Körfez Sanayi Sitesi'nde otomobilden akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayla ilgili şüpheli E.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.