Kocaeli'de akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilden akü hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

06.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:02
Kocaeli'de akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

'nin ilçesinde otomobilden akü hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Körfez Sanayi Sitesi'nde otomobilden akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayla ilgili şüpheli E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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