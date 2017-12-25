Kocaeli'de "Akıllı Durak" Uygulaması

Kocaeli'de yolcuların rahat bir ulaşım sağlayabilmesi için yeni tip kapalı akıllı durakların montajına devam ediliyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplu taşımada yolcu hizmetinin en temel unsurlarından olan durakların yenilenmesi kapsamında bin 250 yeni tip kapalı durak montajı yapılacağı bildirildi.



Ekiplerin montajların ardından düzenli olarak durak temizliği de yaptığı yer alan açıklama, şöyle devam etti:



"İhalenin sonuçlanmasıyla 340 durak montajı yapılarak vatandaşların kullanımına açıldı. Durakların montajı tüm hızıyla devam ederken, bin 250 durağın en kısa zamanda monte edilmesi hedefleniyor.Gövdesi ve oturma alanları paslanmaz kromdan yapılan, camekan clp alanlı, arka ve yan tarafları camlı kapalı modern duraklar Kocaeli genelinde yolcu yoğunluğuna göre tespit edilen merkezi yerlere monte ediliyor. Akıllı durakların yolcu bilgilendirme aparatlı, akıllı telefon, tabletler ve akülü engelli tekerlekli sandalyeler için USB şarj üniteli olanları da yeni tespit edilen merkezi yerlere monte ediliyor."



Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin durakların temizliğine de ayrı bir önem gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:



"Yapılan aylık çalışma planlarına göre durak temizleme ekipleri, durakların temizliğini rutin olarak yapıyor. Böylece duraklardaki çirkin görüntüler ortadan kaldırılmış oluyor. Duraklarda oluşabilen arıza ve hasarlar ise titizlikle gideriliyor. Durak hizmetleri saha ekiplerinin denetimleri ve vatandaşlardan gelen talep ve öneriler değerlendirilerek, bakım ve onarımları uzman ekipler sayesinde sağlanıyor. Köy durakları bakım ve onarımı ve boyama işlemleri ise özel bir saha ekibi ile yapılıyor."