Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

14.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:10
Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

'de akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Komutanlığı ekipleri, bir şantiyede park halindeki iş makinelerinin bulunduğu alanda kamyon ve bidonlar olduğunu fark etti.

Bu sırada olay yerinden araçla uzaklaşan şüpheliyi takip eden ekipler, kullandığı aracının lastiklerinin patlaması üzerine yürüyerek kaçmaya devam eden şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, iş makinelerinin yakınında 400 litre mazot ele geçirdi.

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli Nurettin Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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