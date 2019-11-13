Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

13.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:40
Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

'nin ilçesinde akaryakıt hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bazı araçlardan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine İlçe ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları otomobili belirleyen ekipler, A.G. ile D.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlıların otomobilde inceleme yapan ekipler, akaryakıt hırsızlığında kullanılmak üzere yapılmış özel düzenek ve depo bulunduğunu tespit etti. Şüphelilerin bu düzenekle toplam yaklaşık 4 bin litre akaryakıt çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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