Kocaeli'de ahşap palet fabrikasının imalathane bölümünde yangın
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Kocaeli'de ahşap palet fabrikasının imalathane bölümünde yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de ahşap palet fabrikasının imalathane bölümünde yangın
08.08.2020 07:29 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:17

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balçık Köyü Kumtepe mevkisinde bulunan bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Depoya sıçramadan kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle paletler tamamen yanarken, imalathane bölümü büyük zarar gördü.

Kaynak: AA

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