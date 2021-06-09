Kocaeli'de ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal