Kocaeli'de ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca Mahallesi'nde ahşap palet üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız