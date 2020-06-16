Kocaeli'de ahır yangını
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Kocaeli'de ahır yangını

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de ahır yangını
16.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:26

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye mevkisinde hayvancılık yapan Ramazan Kara'ya ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden Kara, hayvanları ahırdan çıkardıktan sonra durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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