Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

24.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:53
Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pertev Paşa Caddesi'nde köpeklerden kaçan kedi, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sepetli itfaiye aracıyla gelen ekipler, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtararak, sahibine teslim etti.

Kedinin sahibi, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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