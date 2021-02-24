Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pertev Paşa Caddesi'nde köpeklerden kaçan kedi, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.
Bölgeye sepetli itfaiye aracıyla gelen ekipler, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtararak, sahibine teslim etti.
Kedinin sahibi, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay