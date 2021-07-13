Kocaeli'de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
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Kocaeli'de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sipahi Sokak'ta ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden temizlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri bir erkeğe ait cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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