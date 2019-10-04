Kocaeli'de adliye önünde cinsel istismar protestosu

04.10.2019 09:01

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 16 yaşındaki R.G'nin cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı kişiler Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildiğini öğrenen vatandaşlar adliye önünde toplandı. Polis ekipleri adliye önündeki kalabalığın artması üzerine bina çevresinde önlem aldı.



R.G adlı 16 yaşındaki şahsın Karamürsel ilçesinde uyuşturucu verilerek istismar edildiği ihbarını alan polis, düzenlediği operasyonda kızı ve istismar etmekle suçlanan kişiyi gözaltına almıştı. R.G'nin ifadesinde 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorlandığını iddia ettiği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle