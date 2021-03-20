Kocaeli'de "Açık Kapı"ya başvuran vatandaşların sorunları çözülüyor
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Kocaeli'de "Açık Kapı"ya başvuran vatandaşların sorunları çözülüyor

20.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:22
Kocaeli'de

İçişleri Bakanlığınca 2017'de "Milletin Kapısı" sloganıyla Kocaeli Valiliği bünyesinde de faaliyete geçen "Açık Kapı" bürosu, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

İçişleri Bakanlığınca 2017'de "Milletin Kapısı" sloganıyla Kocaeli Valiliği bünyesinde de faaliyete geçen "Açık Kapı" bürosu, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda giderek hızlanan değişim ve dönüşüm sürecinin neticesinde iki kat daha önem kazanan kamu hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve etkinliğini artırmak amacıyla 2017 yılının aralık ayında Açık Kapı Şube Müdürlüğü hizmete başladı.

Bu kapsamda, 12 ilçede de kaymakamlıklarda birimler oluşturuldu. Açık Kapı birimi, kurulduğu günden bu yana yoğun mesai harcayarak vatandaşların sorunları hakkında çözümler üretti.

Kent genelinde 2020 yılında Açık Kapı'ya yapılan 78 bin 795 müracaatın yüzde 99,77'si sonuçlandırıldı.

Vatandaşın kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinin hızlıca yerine getirildiği birimde ayrıca uyuşturucu ve madde bağımlılığı konularında da ilk müracaatlar oluşturuluyor.

Bunun yanı sıra Valiliğe gelen yaşlı, engelli, hasta, şehit yakınları ve gazilere yönelik mihmandarlık hizmetleri de etkin bir şekilde yerine getiriliyor.

Vatandaşlar, Açık Kapı Şube Müdürlüğüne ve ilçelerdeki Açık Kapı Şefliklerine sözlü ve yazılı olarak talep ve şikayetlerini iletebilmenin yanı sıra "https://www.acikkapi.gov.tr/" web sitesi, mobil uygulama ve elektronik ortamda e-Devlet üzerinden de müracaat edebiliyor.

İlgili birimlere yönlendirilen başvurular, 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine mesaj yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Seddar Yavuz, sosyal devlet anlayışıyla hareket edildiğini belirtti.

Vatandaşın sıkıntı ve taleplerinin öncelikli olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla çalıştıklarını kaydetti.

Vali Yavuz, vatandaşın sıkıntılarının dinlenilmesi ve çözüm üretilmesi için hassas davranılması hususunda, vatandaş odaklı hizmet veren birimleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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