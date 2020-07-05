Kocaeli'de açık havada "sosyal mesafeli" tiyatro oyunu sahnelendi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle İzmit'te açık havada "Mesafeli Kabare" oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle İzmit'te açık havada "Mesafeli Kabare" oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oyunu izlemek için gelen seyirciler ateş ölçümünün ardından mesafeli bir şekilde kendileri için düzenlenen yerlere otururken, maskesiz izleyici alana alınmadı.

Pandemi sürecinin toplumsal yansımalarının anlatıldığı oyunun rejisi de sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı, oyuncuların birbirleriyle temas etmemesi sağlandı.

İzmit'te açık havada sahnelenen oyuna yoğun katılım gösteren vatandaşlar, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı.

Şehir Tiyatroları "Mesafeli Kabare" adlı oyunuyla, 12 ilçede açık havada seyirciyle buluşacak.

"Vatandaşlarımızı güldürürken bilgilendirmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, pandemi sürecinde önemli bir bilgi birikimine sahip olduklarını belirterek, bunu sahneye taşımak için "Mesafeli Kabare" oyununa hazırlandıklarını kaydetti.

Oyunun pandemi sürecini ele aldığını aktaran Sigalı, "Vatandaşlarımızı güldürürken bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de ilk kez hazırlanan oyunda oyuncular da mesafeli oyun oynuyor." ifadesini kullandı.

Oyunun yönetmeni Volkan Dinç de koronavirüs tedbirlerinden her sektörün olduğu gibi sanat sektörünün de etkilendiğine işaret ederek, "Bu süreci sahneye taşımak istedik ve 'Mesafeli Kabare' oyunumuzu yazdık. Oyunumuz da Türkiye'de bir ilke imza attı ve oyuncular oyunu kendilerine mesafe koyarak oynadı. Oyun hazırlıklarımız bu süreçte hep dış alanlarda gerçekleşti." diye konuştu.

Oyunda Ahsen Gülever, Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Işık Öztorun, İrem Kahyaoğlu, Nurcan Tural, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin rol aldı.

Kaynak: AA