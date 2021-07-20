Kocaeli'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Kocaeli'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Kocaeli'de 'acemi kasaplar' hastanelik oldu
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de kurban kesimi sırasında yaralanan 15 kişi hastanelere başvurdu.

Kocaeli'de kurban kesimi sırasında yaralanan 15 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralandı.

Kentte yaralanan 15 kişi, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Özel araçla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

Yaralanan vatandaşlardan Yavuz Özuğurlu, gazetecilere, büyükbaş hayvan kesimi yaparken bıçakla yaralandığını belirterek, "Uzun yıllardır kasabım ama kaza bu. Maalesef sol koluma 8-10 dikiş atıldı. Sağlık çalışanlarından Allah razı olsun, tedavimizi yaptılar. Meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey oldu ve yaralandım, buna da şükür." diye konuştu.

Acemi olmadığını, 1979 yılından beri bu işi yaptığını vurgulayan Özuğurlu, "Ama kaza 'geliyorum' demiyor. Vatandaşlar da kesim yaparken dikkat etsin." uyarısında bulundu.

Kocaeli'de 'acemi kasaplar' hastanelik oldu
Kocaeli'de 'acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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