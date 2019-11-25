Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç yakalandı

25.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:52

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda U.D. ile ablasının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Fesih Karasungur (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D. Karasungur'u bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karasungur, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karasungur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA