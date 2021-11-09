Kocaeli'de 92 bin 440 kaçak makaron ele geçirildi

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde 92 bin 440 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Gebze'deki bir iş yeri ve bağlı müştemilatlarında arama yapıldı.

Aramalarda, TAPDK bandrolleri tahrip edilmiş ve sonradan yapıştırıldığı anlaşılan toplam 29 bin 400 boş makaron, 63 bin 40 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron, 9 kutu kaçak nargile tütünü, 18 bin herhangi bir ibare bulunmayan yaprak sigara kağıdı bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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