Kocaeli'de 92 bin 440 kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 92 bin 440 kaçak makaron ele geçirildi

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 92 bin 440 kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde 92 bin 440 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde 92 bin 440 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Gebze'deki bir iş yeri ve bağlı müştemilatlarında arama yapıldı.

Aramalarda, TAPDK bandrolleri tahrip edilmiş ve sonradan yapıştırıldığı anlaşılan toplam 29 bin 400 boş makaron, 63 bin 40 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron, 9 kutu kaçak nargile tütünü, 18 bin herhangi bir ibare bulunmayan yaprak sigara kağıdı bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
ECE, TABANCAYLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

ECE, TABANCAYLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

 Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu

Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu

 Yol kenarında çalışır halde duran aracın içerisinde ölü bulundu

Yol kenarında çalışır halde duran aracın içerisinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title