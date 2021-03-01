90 düzensiz göçmen yakalandı
01.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:53
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı