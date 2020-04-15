Kocaeli'de 90 bin maske ele geçirildi Kocaeli'de 90 bin maske ele geçirildiKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 90 bin adet maske ele geçirildi.

Kocaeli'de 90 bin maske ele geçirildi KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 90 bin adet maske ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Darıca'da bulunan bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Atölyenin deposunda kutuların içerisinde satışa hazır 90 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. Gerekli izinleri olmadan maske üretimi yapan tekstil atölyesi sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: DHA