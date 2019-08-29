29.08.2019 13:16

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü Türkiye ile İngiltere ümit milli takımları arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Kocaeli'de, 9 yıl sonra milli heyecan yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yeni Kocaeli Stadyumu'nun hizmete açıldığı 2017 yılından bu yana ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Kocaeli'deki son milli maçın Ümit Milli Takımı ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 7 Eylül 2010'da İsmetpaşa Stadyumu'nda oynandığı aktarıldı.

Kaynak: AA