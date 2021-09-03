Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 2, Kartepe ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Diego Samet Aybaba Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:36:25. #1.15#

title